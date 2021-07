At sikre naturen kræver, at vi alle for en tid tilsidesætter egne behov og interesser og giver naturen den nødvendige plads, skriver Michael Liesk fra SF. Privatfoto: Michael Liesk

DEBAT: Hvad med bekymringen for naturen?

Det står vel klart for de fleste, at vores natur er presset på biodiversitet, fauna og flora. Tanken med Naturnationalparkerne er at sikre fremtiden, bevare og opbygge den mangfoldighed, der ellers vil være tabt for fremtidens generationer. Dette kræver tiltag, hvor vi alle for en tid tilsidesætter egne behov og interesser og giver naturen den plads og mulighed for forvandling, der er så nødvendig for biodiversiteten og vores fælles natur.