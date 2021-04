Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Hvad betyder gener for beslutningen om J. Jensens projekt?

Hillerød - 27. april 2021 kl. 09:29 Af Bestyrelsen, Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd Kontakt redaktionen

Byrådets beslutning om J. Jensens projekt mangler belysning af geners betydning for borgerne.

Genbrug af byggematerialer er et samfundsbehov, og Hillerød skal have arbejdspladser. Spørgsmålet er hvordan cost/benefit analysen falder ud.

"For" argumenter er, at forvaltningen ikke ser problemer i forhold til overholdelse af miljøloven, og at der derfor ingen undskyldning er for at sige nej. Samtidig er der penge til kommunenkassen og arbejdspladser.

"Imod" argumenter er, at projektets gener er for store for borgerne, at risikoen for utilsigtet forurening af vores drikkevand er potentielt til stede.

Gener for borgerne i form af støj og støv belyses udelukkende som grænseværdier, men disse døde tal skal sættes i perspektiv.

Desværre sikre støjgrænser ikke normal baggrundstøj i området. Støjen vil være dominerende ved boliger og i det åbne land.

En grill aften vil være med støj som hvis en person stod ved bordet og talte konstant. På en sommernat med vinduet åbent, vil lyden være i soveværelset.

Mekanisk støj kan være en raslen, en banken, en hvinen eller anden opmærksomhedstiltrækkende støj. Sådan er menneskeskabt støj forskellig fra lyden af vinden i træerne, selvom lydstyrken er den samme.

Som nabo til en støjende betonknuser vil lydgenen vokse med tiden, og det bliver nærmest umuligt ikke at høre den ude og inde. Det føles som når naboen klipper hæk 3 meter væk - 24/7 de næste 30 år.

Diffust støv fjernes ikke 100% af vandkanoner m.m. Det betyder at støv ender hos naboen og hvirvler rundt i luften. Støv på biler, barnevogne og alt der står ude. Små skadelige støvpartikler inhaleres. Hvor generende og bekymrende er det?

Lastbiltrafik fra tidlig morgen til sen aften er støjende, støvende og farlig. Hvordan påvirkes du af lyden fra acceleration, nedbremsning, dieselbanken og bippende alarmer?

Pesticider var sikre, ingen risiko for vores drikkevand. Forhåbentligt har videnskaben nu den fulde sandhed om nedsivning af gifte. Sandheden der danner grundlag for krav i miljølovgivning. Vi ved det ikke. Sund fornuft siger, at man ikke lægger en potentiel nedsivningsrisko i et område uden drikkevandsdepot.

I Hammersholt har vi gennem 20 år oplevet gener fra tung industri, søvnløse nætter, farligt støv i lunger, på barnevogne og i kaffekoppen på terassen. Brødeskovvej er ikke dimentioneret til lastbilerne der passere hinanden. Derfor kører de af vejen og ind over skolecykelstien. Det er meget bekymrende..

Kommunen mangler lovgivning til at stoppe problemerne, det er en dyr kamp for Hillerød. Hvad er mon cost/benefit udfaldet i længden på håndhævelse af miljøloven, og hvad er prisen for ødelagt grundvand?

Vi skal spørge os selv og hinanden:

Er alt fint når grænseværdierne overholdes? Er vi villige til selv at påtage os samme gener som dem vi påfører andre med projektet, og ansvaret for beslutningen?

Er der en bedre placering til projekt f.eks ved siden af motorvejen i Hillerød?