DEBAT: Huslejestigninger i Horsevænget

Jeg er helt enig i, at varslede huslejestigninger på op til 70 procent lyder meget voldsomt. Derfor er det helt forståeligt, at lejerne reagerer. De har kontakt til en organisation for lejere, og udlejer skal indbringe huslejevarslingen for Huslejenævnet, hvis lejerne vælger at gøre indsigelse mod stigningen, og udlejer vælger at fastholde varslingen.