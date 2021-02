De partier, som tager ansvar for at sælge Horsevænget, tager ansvar for at skade over 100 menneskers mulighed for at bo et sted, de har råd til, skriver Tue Tortzen. Arkivfoto: Mdt

DEBAT: Hurra for demokratiet

Men jeg kan da røbe, at når det bliver besluttet at sælge, så skal beboerne have mulighed for at overtage ejendommene til samme pris, som der er budt.

Så det er skam et storslået og demokratisk tilbud til dem, at de inden for 10 uger kan samle mange, mange millioner sammen - eller få en bank til at låne dem pengene.

De partier, som tager ansvar for at sælge Horsevænget, tager ansvar for at skade over 100 menneskers mulighed for at bo et sted, de har råd til, og for kommunens mulighed for at hjælpe folk i bolignød fremover.