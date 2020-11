DEBAT: Højhusene ødelægger synet af Frederiksborg Slot set fra Barokhaven

I de næste måske 100 år må vi leve med virkningerne af denne mildt sagt mangelfulde planlægning. Med mindre det besluttes at kappe cirka otte etager af de to højhuse.

Jeg ved, at der under planlægningen af Frederiksbro blev brugt meget tid i byrådet på at diskutere, hvor høje de høje huse måtte være. Det har åbenbart ikke været en del af diskussionen, om disse huse ville komme til at danne en markant baggrund for synet af slottet. Hele fadæsen kunne være undgået ved simple opmålinger.