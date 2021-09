DEBAT: Højhuse i Hillerød

Vore politikere synes godt om højhuse. Ifølge den kommende kommuneplan, som netop har været i høring, er der planlagt mange flere end de to, vi allerede nyder synet af. I forbindelse med den nye be-byggelse Favrhøj, nabo til den kommende togstation, vil man bygge et tårnhus på 15 etager. På naboarealet på modsatte side af Overdrevsvejen skal der også rejses et tårnhus på 15 etager. Tårnhusene bliver placeret i et område, hvor der »planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier«. Det lyder jo rigtig godt.

Vi forstår ikke denne interesse for at bygge højhuse. Det synes at stride mod arkitekturpolitikken, hvor der bl.a. pointeres, at det »handler om at sikre god balance mellem nyt og gammelt« og videre »... hvor vi værner om det åbne land og sikrer de landskabelige værdier«. Ved siden af de to meget omtalte tårnhuse på Frederiksbro kan vi vente os yderligere fire huse af samme kaliber. De to huse markerer sig tydeligt i byens silhuet og forstyrrer indsigten til slottet. Yderligere 4 huse vil skabe mere rod og forstyrrelse i byens silhuet. Vi tror ikke, at der er ret mange Hillerødborgere, som er glade for disse tårnhuse. Her anfører arkitekturpolitikken bl.a., at »arkitekturen skal passe ind i helheden ...«. Kommuneplanen ønsker »spektakulære bygninger«. Hvad ligger der i dette begreb? Hvis den slags skal passe ind i helheder, har vi svært ved at se, at der er plads til tårnhuse i bybilledet.