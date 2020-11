DEBAT: Høj, højere, højest

Høj, højere, højest. Det er ikke nogen overraskelse at byggeriet på Møllebrogrunden lige nu ønskes nogle etager højere, og de ekstra højhuse flyttet tættere på Herredsvejen. Det er muligt at lokalplanen siger noget andet, men lokalplaner bliver jo gerne ændret, hvis der kommer en bygherre med en pose penge.

Begrundelsen skulle være, at der bliver en formidabel udsigt fra de øverste lejligheder, helt til Arresø. Og det tror jeg gerne. Men for alle os, der ikke lige bor i de atttraktive, - og sikkert dyre - lejligheder bliver udsigten væsentlig forringet.

Når man går af søstien ser man ud over søen og slottet, og så ser man altså også de to højhuse, der allerede er rejst. De pynter bestemt ikke, og endnu værre, hvis der nu kommer flere til. Når man kører ind til byen ad Roskildevej ser man de grønne spinkle fine tårne på slottet, men i forgrunden er der lige to store klodser, der ødelægger det dejlige vue. Skal der nu flere til.

Hillerød er, når man ser bort fra slottet, ikke nogen smuk eller charmerende by, og kommunalbestyrelsen gør hele tiden, hvad den kan for at gøre det endnu værre. Tænk på Carlsbergvej, tæt, tæt bebygget. Det bliver fremtidens slum. Tænk på Mørk Skoles nye byggeri ved Milnersvejkrydset. En massiv grå fæstning uden et vindue i stueetagen. Et utroligt uvenligt og afvisende byggeri et sted hvor så mange mennesker færdes hver dag. Og sådan er det mange steder i byen.