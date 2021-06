Nedprioriteringen af vejnettet bør høre op nu, mener Bjarne Lau Pedersen. Arkivfoto: Kenn Thomsen

DEBAT: Hillerøds veje er i en kritisk forfatning

Hillerød - 19. juni 2021 kl. 19:15 Af Bjarne Lau Pedersen, Stutmestervej 15, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

De fleste borgere i Hillerød har formentlig i længere tid mærket, at vejnettet i kommunen bliver mere og mere nedslidt. Flere og flere huller og niveauforskelle i asfalten gør kørsel på en række strækninger til en farlig og ubehagelig oplevelse.

Vejnettets tilstand ødelægger vores biler. Det går især ud over styretøj, hul og støddæmpere. Det betyder øgede udgifter for borgerne til reparationer af deres biler. Det betyder også farligere trafik, fordi man skal slingre sig gennem vejene i et forsøg på at undgå de værste huller og bump.

Situationen er blevet mærkbart forværret på det seneste. I Vestbyen, hvor jeg bor, er en række større veje blevet gravet op på kryds og tværs mhp. at få nedlagt ny rørføring og etableret cykelstier. Hullerne er for det meste blevet dækket til igen, men asfalten er blevet lagt så dårligt, at der er store niveauforskelle på den gamle og nye asfalt, ligesom der er opstået grimme huller i belægningen. Nogle steder mangler der endda asfalt. Flere af vejenes kvalitet har nu nærmest karakter af grusveje. Det er vanskeligt at forstå, at kommunen har kunnet godkende et så ringe udført asfalt- og reparationsarbejde.

Jeg kan blot som nogle eksempler nævne Frederiksværksgade, Frejasvej fra Frederiksværksgade til Herredsvejen, Selskovvej (også langt ud mod Gadevang) er efterhånden så hullet og ujævn, at det er risikabelt at køre på strækningen.

Der har været adskillige borgerkritiske indlæg i en række medier, men intet sker.

Byrådet har åbenbart ikke vilje til at sikre en ordenlig vedligeholdelse af kommunens vejnet. Det er som at tisse i bukserne. Det bliver kun dyrere at vente. Den nedprioritering må høre op nu.

Hillerød er i en kæmpe udvikling med masser af nye boliger og dermed også en betydelig udvidelse af befolkningsunderlaget. Det burde også give flere skattekroner.

Vi har snart kommunalvalg, så mon ikke det kunne være interessant at høre, hvad partierne har tænkt sig at gøre i den forbindelse.

