Kim Østergaard fra J. Jensen mener politikernes holdningsændring skyldes det kommende kommunalvalg. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Hillerøds politikere må træde i karakter: Lokalpolitikerne gør J. Jensens fremtid i kommunen til en varm kartoffel i valgkamp

Hillerød - 20. april 2021 kl. 14:40 Af Kim Østergaard, marketingschef J. Jensen A/S Kontakt redaktionen

Politikerne i Hillerød står i næste uge over for et vigtigt valg, når de skal stemme om vores grønne fremtid via Upcyclingcenter Nordsjælland.

Upcyclingcenter Nordsjælland har været otte år undervejs. Den lange sagsbehandlingsproces forstår vi godt, og det er positivt, at miljø, støj, trafik, landskab og mere er undersøgt grundigt af forvaltningen og uvildige eksperter.

Alle parter er blevet hørt, og forvaltningen indstiller nu til, at udvalg og byrådet godkender planerne. Men nu ser det så ud til, at Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale vil spolere otte års arbejde og opbakning til projektet på grund af valgkampen. En gruppe vælgere er imod fremtidens Upcyclingcenter, og det får nu de tre partier til at trække støtten i 11. time.

De tre partier var med til at gøre det hele muligt ved at ændre fingerplanen. Den centrale lokalplan, der skal stemmes om i næste uge, har været i gang siden 2015, så partierne har haft god tid til at komme med indsigelser eller ændringsforslag, så sent som 28-102020 stemte et enstemmigt byråd for at sende lokalplanen i høring uden bekymringer eller anden form for bemærkninger.

Projekter af den her størrelse kræver debat. Derfor er det også helt på sin plads, at naboer og foreninger er blevet hørt og deres bekymringer undersøgt af forvaltningen. Det er en vigtig og demokratisk proces, ligesom vi debatterer mange andre emner med relevans for borgere og erhvervsliv.

Derfor kan jeg heller ikke se den pludselige holdningsændring som andet end et udtryk for valgkamp. Enhver har ret til sin holdning, men når politikerne siger et og pludselig gør noget andet, svækker det troværdigheden, når de bevidst ser bort fra fakta, som deres egen forvaltning har brugt årevis på at indhente.

Jeg er med på, at der er mange følelser i spil. Men som repræsentant for erhvervslivet i Hillerød betyder det, at politikernes velmente ord om en stærk erhvervsvenlig kommune og grøn omstilling i Hillerød klinger hult. Derfor bliver vi som virksomhed nødt til at forholde os til, hvor vi fremadrettet skal placere os. Det er ikke en trussel, som nogen prøver at udlægge det som, men blot en konstatering af at vi ikke er velsete i kommunen og et resultat af otte års arbejde, som de tre partier nu måske vælger at smide ud med tidevandet på grund af det kommende valg - vel at mærke uden at komme med konkrete grunde til, at de nu er imod.

Som virksomhed kan vi naturligvis ikke arbejde under den slags forhold. Det hæmmer vores konkurrenceevne og svækker troen på, at vi kan udvikle os i en kommune, som sætter barriere op for grønne initiativer.

I Jensen Gruppen ønsker vi en grøn fremtid. Den forfølger vi, og allerhelst i Hillerød.

