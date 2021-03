DEBAT: - Hillerøds cyklister er modige

Vi er tilflyttere af ældre dato, kom hertil i 1989, og vi bor fortsat på samme adresse her i Tulstrup. I '89 fik vi at vide, at der var planlagt cykelstier fra Tulstrup over Selskov til Frejasvej og Industrivænget - de kom aldrig.