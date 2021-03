DEBAT: Hillerødmotorvejen skal helt til Hillerød

Hillerødmotorvejen har været på tegnebrættet siden sidst i 1960'erne. Men den går stadig kun til Allerød - 13 kilometer fra Hillerød. Der er ingen undskyldning for, at vi ikke får Hillerødmotorvejen helt til Hillerød.

Det er en af mine topprioriteter ved de kommende infrastrukturforhandlinger, som transportministeren forhåbentligt inden længe indkalder til. For der er rigtig gode argumenter for det.

Hver dag bruger op til 40.000 bilister Hillerødmotorvejen, og de kan spare op til seks minutter per tur, hvilket ifølge Transportministeriets beregninger giver en samlet tidsbesparelse på over 700.000 timer om året. Færdiggørelsen af Hillerødmotorvejen vil kort sagt blive både en samfunds- og familiemæssig gevinst.

Derudover koster det ikke mere end lidt under en milliard kroner at få Hillerødmotorvejen helt til Hillerød, hvilket er billigt for et vejprojekt, hvor samfundet ifølge en professor i transportøkonomi samtidig vinder tre milliarder kroner på det. Det er en god investering.

Alle de nødvendige undersøgelser er lavet, og broerne på strækningen er bygget til at kunne rumme udvidelsen. Der er ikke andet for end at få spaderne i jorden. Det vil jeg kæmpe for sker ved de kommende infrastrukturforhandlinger - og det gælder i øvrigt også for Frederikssundmotorvejen, der desværre heller ikke er færdiggjort.