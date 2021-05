DEBAT: - Hillerød vrimler med gode kulturtilbud

Efter flere måneders nedlukning, er det nu igen muligt at tage del i de mange gode kulturtilbud, der er her i Hillerød og hurra for det!

Der er rigtig meget at vælge i mellem, og her vil jeg blot nævne nogle af de gode tilbud. På Elværket er der en spændende udstilling: Tro og overtro i fortiden - døre til en anden virkelighed. I Kunsthuset Annaborg åbner en ny udstilling: Rum, stof og bevægelse. I Vandrehallen på Biblioteket kan udstillingen Hovedværker med arbejder af Niels Macholm og af Kristian Devantier besøges. Der er koncerter på Klaverfabrikken og arrangementer i Royal Stage. Hillerød Musik og Teater genoptager deres program, det samme gør Nødebo Kro. Biograferne er åbne, og de nye film står i kø for at blive vist. Snart kan vi høre Jazz i Rosenhaven og koncerter på Posen.