DEBAT: Hillerød skal være en mangfoldig by

Jeg bor selv i lejebolig, som Hillerød Kommune har solgt til en privat udlejer. Selvom huslejerne stiger betydeligt - det er der gjort indsigelser imod - så er det største problem, at Hillerød Kommune ikke har vedligeholdt boligerne ordentligt og ikke har justeret huslejen. Så derfor kan den nye ejer hæve huslejen for alle "forbedringer" fra de sidste 10 år samt nye forbedringer. Hillerød Kommune har med andre ord ikke passet godt nok på ejendommen, og nu er der ikke råd til, at kommunen kan investere de penge, der er nødvendige for at gøre ejendommen optimal.

Det ser man desværre ofte. At kommuner ikke løbende afsætter penge nok til at sikre værdierne i ejendomme. Det er desværre ikke unikt for Hillerød. Når kommuner ikke prioriterer at bruge de penge, der er nødvendige for at passe på værdierne i ejendomme, så kan man godt stille spørgsmål ved, om det er det rigtige, at Hillerød Kommune driver og lejer boliger. Det kunne tyde på, at man får mere for pengene, når det overlades til ejendomsprofessionelle aktører.