Morten Bille og Nye Borgerlige mener, at den massive udvikling og udbygning af Hillerød går for stærkt. Arkivfoto

DEBAT: - Hillerød skal udvikles med omtanke

Hillerød - 26. marts 2021 kl. 06:46 Af Morten Bille, spidskandidat for Nye Borgerlige til KV2021, Søbuen 111, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Hvis man tager en tur rundt i kommunen, er der stort set ikke et sted, hvor der ikke graves eller bygges. Kommuneplanen for de kommende år viser, at befolkningen skal udvides med helt op til 10.000 nye borgere - så der bygges og bygges. Det er efterhånden blevet et 'must', at alle bare pletter i kommunen skal udbygges, og det kan ikke blive stort eller højt nok.

Men ønsker borgerne det? I Nye Borgerlige har vi tidligere udtrykt bekymring for den massive udbygning og ønsker at beskytte det historiske Hillerød. Udviklingen og udbygningen går for stærkt og kræver samtidigt store økonomiske veksler på vores kommunale økonomi.

Penge, som vi ikke har - vækst er en investering, men koster på den korte bane penge fra kommunekassen eller lån. Samtidigt med at vi skal bruge penge til den massive udbygning, er vores veje i en elendig stand, og opgørelser viser, at der mangler vedligeholdelse for mange hundrede millioner kroner af vores kommunale veje og bygninger. Det virker som om, at vi i vækstens navn glemmer at tage ansvar for det, vi allerede har - det er borgernes penge, og vi skal beskytte vores ejendom- og vejkapital.

I Nye Borgerlige ønsker vi et opgør med den massive udvikling, som på mange områder går for stærkt og for penge, vi ikke har.

Udviklingen skal foregå med omtanke, vi skal beskytte det historiske Hillerød, og finansieringen må ikke ske med serviceforringelser eller skattestigninger.

