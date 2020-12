DEBAT: Hillerød skal have mere fokus på erhvervsklima

Det til trods for, at vi har valgt at styrke fokus på erhverv gennem et mindre og mere fokuseret udvalg i denne byrådsperiode: Erhvervs, Beskæftigelse og Turismeudvalget (EBT). Det vil være lige kækt nok at sige, at det er EBT-udvalgets skyld, at vi ligger så dårligt. Men vi tror, at vi som samlet byråd skal vågne op og sætte det lokale erhvervsliv endnu mere på dagsordenen.