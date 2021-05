DEBAT: Hillerød kommune må være sit ansvar bevist

Byrådet har vedtaget, at Hillerød kun skal handle med firmaer, der overholder overenskomsten og dermed sikre ordentlige arbejdsforhold for deres ansætte. Det er en fornuftig og anstændig politik.

Nemlig.com ønsker ikke at tegne overenskomst for deres chauffører.

Det klinger derfor hult, når Hillerød Kommune forsat accepter, at Nemlig.com er leverandør til både en række institutioner og pensionister i Hillerød.

Ord er ikke nok, det er handling, som tæller. Byrådet må sikre, at Hillerød kommune stopper alt samarbejde med Nemlig.com, indtil Nemlig.com er villig til at sikre overenskomst og ordentlige arbejdsforhold for deres ansatte.