Det er utilstedeligt, at Socialdemokratiet bakker ud af J. Jensen-projektet 14 dage før, lokalplanen skal vedtages, skriver Peter Ingemann Bentsen fra Konservative. Pressefoto

DEBAT: Hillerød Kommune vil være grøn, men stopper genbrugsprojekt

Hillerød - 07. april 2021 kl. 13:38 Af Peter Ingemann Bentsen, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget, Granbakken 51, Hillerød Kontakt redaktionen

I morges (tirsdag 7. april, red.) fik jeg kaffen i den gale hals. Dagens topnyhed i Hillerød var, at Socialdemokratiet og dermed borgmester Kirsten Jensen ikke længere kan støtte op om firmaet J. Jensen A/S' planer om at bygge et topmoderne recycling-center på deres nuværende domicil i Uvelse.

Samlet set har sagsbehandlingen af J. Jensens planer været i gang i over 10 år. Derfor er det utilstedeligt, at Socialdemokratiet med borgmesteren i spidsen kun 14 dage før, lokalplanen skal vedtages, bakker ud af projektet! Det kan Hillerød Kommunes byråd ikke være bekendt over for erhvervslivet generelt og J. Jensen i særdeleshed.

Vi taler om en grøn virksomhed, som dels vil sikre genbrug af eksisterende materialer til gavn for bæredygtighed samt sikre, at giftige affaldsstoffer ikke bliver spredt i by og natur. Åbenbart er natur, klima og miljø for den røde fløj kun markblomster, diversitet og cykelstier. Når der er store miljøspørgsmål på dagsordenen, ryster de på hånden.

Ud over den grønne profil er J. Jensen også en stor lokal arbejdsplads, som giver arbejde til lokale familier, og i særdeleshed, arbejdspladser til mennesker med kortere erhvervsuddannelser. Hillerød har behov for J. Jensens arbejdspladser.

Det Konservative Folkeparti har naturligvis stor forståelse for de husejere, som bliver berørt af placeringen, men uanset hvor en virksomhed som J. Jensen planlægger at drive sin virksomhed, vil der være nogle, som vil mærke generne.

Det Konservative Folkeparti vil opfordre Socialdemokratiet til at tage en dyb indånding og komme til fornuft, inden lokalplanen om 14 dage skal slut-behandles på byrådsmødet.

Det Konservative Folkeparti vil stemme for lokalplanen.

