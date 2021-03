Torben Kjær vil have Hillerød Kommune til at lave en markant og følbar adskillelse mellem cykelsti og fortov. Modelfoto Foto: GUEVEN PURTUL/Kara - stock.adobe.com

DEBAT: - Hillerød Kommune gør blinde mere handicappede end nødvendigt

Hillerød - 05. marts 2021 kl. 17:30 Af Torben Kjær (Ø), regionsrådsmedlem, Frederiksværksgade 49, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

SF argumenterede 24/2 for at etablere flere cykelstier i Hillerød og søge pulje til det, der er en god ide.

I bygningsreglementet stilles krav om følbar adskillelse mellem fortov og cykelsti, så blinde ved, hvor vi er. I 30 år har blinde forsøgt at få Hillerød Kommune til at forstå, at selv om bygningsreglementet kun gælder matrikler, bør reglerne for følbar adskillelse mellem fortov og cykelsti følges, da det for blinde kan indebærer stor risiko, når fortov og cykelsti er ud i ét.

Det har man blæst højt og flot på i samtlige 30 år, selv om jeg som tidligere entreprenør ved ombygning af Frederiksværksgade viste, at det dengang kunne gøres for skallede 16.000 kroner for to forme til slutsten med affaset kant. Den kunne blinde mærke med blindestokken, og cykler kunne trygt forcere den på langs.

Et andet problem ved fortov og cykelsti ud i ét er, at bilister betragter fortovet som parkeringsplads, så gående må ud på cykelstien for at komme forbi.

Hillerød Kommune har vedtaget handicappolitik, hvor det vigtigste burde være at undgå at opsætte nye barrierer, som ifølge FN er det, der gør personer med funktionsnedsættelse handicappede.

Alligevel har kommunen i mere end 30 år vel vidende opsat barrierer, der gør blinde mere handicappede end nødvendigt. Det må høre op.