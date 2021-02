DEBAT: Hillerød Forsyning - dansk mester i høje priser

Beklageligvis skal Hillerøds borgere betale en overpris for at få hentet affald af Hillerød Forsyning. Det er dybt problematisk, især da borgerne ikke har mulighed for at vælge tjenester til eller fra. Reelt er der tale om en kommunal ejet monopolvirksomhed, som tydeligvis ikke har forstået at drifte konkurrencedygtigt. Ud af alle 98 kommuner er Hillerød desværre dansk mester i høje priser.