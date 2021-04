Visualisering J. Jensens idé til et Upcyklingcenter set fra Nørre Herlevvej. Illustration: J. Jensen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Her er fakta om vores visioner for Upcycling Nordsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Her er fakta om vores visioner for Upcycling Nordsjælland

Hillerød - 17. april 2021 kl. 10:36 Af Jens Jensen, ejer af Jensen Gruppen, Højlundevej 8, Uvelse Kontakt redaktionen

Vi startede dialogen om Upcyclingcentret med Hillerød Kommune for otte år siden. Nu har hele Europa fokus på at genbruge byggematerialer, og i Danmark har vi netop lanceret en stor materialebank, som skal sætte en ny standard for cirkulært byggeri.

Et projekt, jeg er stolt over, at Jensen Gruppen deltager aktivt i for at skabe en renere og grønnere fremtid.

Hvis byrådet dengang havde haft modet til at sige ja, ville Hillerød have gået forrest i den grønne omstilling. Hele Europa ville faktisk have kigget på Hillerød som foregangseksempel.

Jeg forstår godt, at arbejdet med Upcyclingcentret har taget tid. Derfor er alle sten også blevet vendt og undersøgt. Af os og kommunen. Det er en stor beslutning at træffe, så alle skal selvfølgelig høres og være med.

Nu siger Socialdemokratiet pludselig nej til at støtte planerne. Det sker i 11. time af en sagsbehandlingstid på otte år. Jeg er ærgerlig talt rystet. Vi er blevet sat uden for døren - uden at få en konkret forklaring på hvorfor.

Jeg har selvfølgelig læst kommentarspor og læserbreve om bekymringerne omkring projektet, og desværre er der opstået en del myter. Derfor vil jeg gerne bringe lidt fakta på bordet.

Første bekymring om støj og trafik til og fra vores domicil. Denne kommer fra en gruppe naboer, og jeg forstår godt bekymringen. Det samme gør kommunens forvaltning, og derfor har de også undersøgt det til bunds med uvildige eksperter.

Alle undersøgelser peger på, at trafikken vil påvirke væsentlig mindre end selv vi forventede.

o Hillerødvej n.f. Kollerødvej: Tung trafik udgør i 2019 5,9%. Tung trafik forventes i 2037 at udgøre 7,7%

o Kollerødvej: Tung trafik udgør i 2019 3,4%. Tung trafik forventes i 2037 at udgøre 5,4%

o Den øgede støjpåvirkning fra den øgede trafikmængde vil være 0,4-06 db (den mindste ændring et menneske kan opfatte, er normalt omkring 1 db

Kilde: Allerød kommune, Via trafik og Niras A/S

Den anden bekymring går på det åbne landskab, det vil vi naturligvis respekterer og har derfor tilpasset hældningen og beplantningen på støjvolden, så den falder ind i landskabet, bygninger vil ikke kunne ses, når beplantning er fuld udvokset. (visualisering vedhæftet)

Samtidig vil jeg understrege, at vi i Jensen Gruppen ønsker at genbruge materialer for en grønnere fremtid. Vores vision er at være med til at skabe en grønnere fremtid for os alle - ikke skade den.

Derfor har vi selvfølgelig taget vores forholdsregler og lever op til gældende krav og retningslinjer.

Slutteligt vil jeg gerne understrege, at vi anerkender den usikkerhed og de bekymringer, som nogle føler i denne proces. Derfor er jeg personligt og som virksomhedsejer også glad for det grundige arbejde, der har været fra kommunens forvaltning. Forvaltningens direktører siger ja efter at have undersøgt alle bekymringer, men politisk virker det nu til, at man ser bort fra fakta og underkender deres egen forvaltning grundige arbejde igennem de sidste 4 år.

I Jensen Gruppen ønsker vi en grøn fremtid. Den forfølger vi, og allerhelst i Hillerød.