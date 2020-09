Lars Elbrandt spørger, om Hillerød Kommune har besluttet noget ulovligt, da Børne-, Familie- og Ungeudvalget i sommer besluttede, at visitationen til specialskole, specialklasse eller specialundervisning skal følge kommunens årshjul for visitation. Foto: Lars Skov

DEBAT: Har byrådet besluttet ulovlig praksis?

Hillerød - 29. september 2020 kl. 14:11 Af Lars Elbrandt, Traneholmen 16, Hillerød Kontakt redaktionen

Har Hillerød byråd besluttet en ulovlig praksis, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen?

Det er det spørgsmål som Ankestyrelsen har rejst i forbindelse med en mulig ny tilsynssag mod Hillerød Kommune.

Det drejer sig om hjælp til børn, som har brug for specialundervisning. Børne-, Familie- og Ungeudvalget besluttede i juni, at visitationen til specialklasse, specialskole og specialundervisning på egen skole som udgangspunkt skal følge Hillerød Kommunes årshjul for visitation til specialundervisning. Dette gjordes på trods af udvalget forinden var orienteret om, at Klagenævnet har meddelt, at visitation kan ske på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af skoleåret.

Kort sagt betyder det, at der ikke er lovhjemmel til en sådan beslutning ifølge Klagenævnet. Alligevel valgte byrådet kort til efter at vedtage at visitation på specialområdet kun kan ske ifølge årshjulet.

Det er sørgeligt at ønsket om stram økonomistyring går så vidt, at byrådet træffer en ulovlig beslutning. Konsekvensen ses allerede nu, da flere børn og familier er kommet i klemme. Børnene har brug for hjælp, men skolerne må vente med at visiterer til det passer ind i årshjulet. Kort sagt betyder det, at børnene bliver ladt i stikken uden hjælp.