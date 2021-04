DEBAT: Hammersholt Enge - en vision der samler eller splitter?

Det var en god oplevelse at gå en tur med repræsentanter fra lokalområdet ved Hammersholt og Ny Hammersholt før påskeferien. Ingen tvivl om, at der udtrykkes relevante bekymringer i forhold til trafikmængde og udbygning i det åbne land mellem de to bysamfund. Samtidig har Frederiksborggruppen i forhold til mange andre udviklere allerede lagt et stort arbejde i at præsentere en spændende vision med nye og bæredygtige boligmodeller.

Det er tydeligt, at de to parter ikke ser ens på muligheder og trusler. Det er vores holdning, at udvikleren bør have eller give sig selv en chance for at få en konstruktiv dialog med de borgere, der bor i området. Hvis konklusionen er, at visionen er spændende, men borgerinvolveringen viser, at der fortsat er stor modstand, så er det svært at se, at vi kan komme videre og bringe det ind i kommuneplanen.