Se billedserie Tue Tortzen (EL) forklarer, hvorfor han har stemt for at arbejde videre med Frederiksborg Gruppens projekt Hammersholt Enge. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Hammersholt Enge ændrer industri til boliger

Hillerød - 12. marts 2021 kl. 09:31 Af Tue Tortzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten (Ø) Kontakt redaktionen

Jeg vil gerne forklare hvad der er sket og hvorfor jeg har stemt for at arbejde videre med en "bæredygtig" landsby "- " Hammersholt Enge" der hvor der nu er papiruldsfabrik.

Læs også: Derfor fik omdiskuteret byggeprojekt en ny chance

I 2016 kom ejeren af "Papiruldsgrunden" på Brødeskovvej med et ønske om at bygge ca 250 boliger.

Det kom ikke med i kommuneplanen men blev henvist til at forslaget kan genoptages i forbindelse med kommuneplan 2021. Ingen partier var imod ideen, det var et spørgsmål om at vi først skulle have projekterne i Ullerød Nord, Favrholm og Dyremosegård i gang.

Først i 2021 meldte 2 grundejere sig med ønsker om boligbyggeri på markerne langs Brødeskovvej.

Disse forslag vakte opsigt og protest fordi de ville bryde med princippet om det åbne land" mellem Hillerød og Allerød.

Da der i 2012 var tale om at Supersygehuset kunne ligge på Rødegårds marker ved Gl. Frederiksborgvej og Brødeskovvej kæmpede alle partier imod bl.a. for at bevare det åbne land mellem Hillerød og Allerød, og det lykkedes jo som bekendt.

Alle partier er da også enige om at afvise de to nye bolig-projekter langs Brødeskovvej . Så langt så godt.

Tilbage er så Hammersholt enge. Det er en helt anden sag fordi det er industrijord som omdannes til boliger. Dermed vil en væsentlig del af lastbiltrafikken forsvinde fra Brødeskovvej - men afløses af flere personbiler.

Det kan lade sig gøre fordi ejeren vil - i modsætning til ejeren på den anden side af vejen hvor der også er industri.

Med i regnestykket skal at der vil være ca 5 minutter på cykel til den nye Favrholm station , det vil givet betyde at mange vælger at bruge kollektiv trafik.

Dette byggeri vil ikke tage udsigten fra nogen, det erstatte nedslidte industribygninger og længere bagude en affaldsplads fra det gamle teglværk langs med S- banen.

Det som et stort flertal i byrådet nu har vedtaget er at bede ejeren om at komme med et mindre projekt , og at der skal holdes et borgermøde hvor det forklares hvad der menes med "bæredygtigt" , "fællesskab" og "nytænkende.

Derefter tager byrådet endelig stilling til projektets videre skæbne.

