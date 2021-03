DEBAT: Hammersholt Enge: Vores politikere bør kunne gennemskue hensigten

Valget står mellem at lade sig forføre af projektforslag, der fører sig frem som inkarnationen af FN´s verdensmål, eller at respektere beboernes protester og den eksisterende kommuneplan.

Politikerne bør være i stand til at gennemskue dette spil for galleriet. Verdensmål nr. 15 handler bl.a. om at stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder for dyr og planter. Hvis projektet realiseres, vil dette verdensmål blive modarbejdet.