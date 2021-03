DEBAT: Hammersholt Enge: Enhedslisten er kørt helt af sporet

Tue Tortzen støtter et byggeprojekt, kaldet Hammersholt Enge, som projekterer med mange nye boliger og en ny dagligvareforretning i Hammersholtene. I projektets oprindelige form op til 250 boliger. Det vil skabe en voldsom forøgelse af trafikken i området som kun kan afvikles i tre retninger. Man kan køre mod Brødeskov forbi Hanebjerg Skole. Der er nok ikke mange der bliver glade for det. Alternativt kan trafikken ledes via Hammesholt Byvej mod Allerød. Det er den korteste vej til København, men det vil være ødelæggende for den lille landsby Hammersholt. Hvis man er i tvivl om det, kan man bare gå en tur gennem byen for ved selvsyn at konstatere at en så voldsom forøgelse af trafikken vil smadre landsbyen. Endelig kan trafikken bevæge sig mod Hillerød forbi Hillerød Lille Skole, gennem Ny Hammersholt og videre ind til Teglgårdssøen hvor trafikken i forvejen er brudt sammen. Hvordan kan et projekt som dette være Enhedslisten politik?