Når værdien af ens bolig er øget markant, er det en værdistigning, man skal betale skat af, skriver Christina Thorholm.

DEBAT: Grundskyld og rimelighed

Hillerød - 23. oktober 2020 kl. 17:28 Af Christina Thorholm og Jørgen Suhr, medlemmer af Hillerød Byråd for Radikale Venstre Kontakt redaktionen

Er det rimeligt at grundejere, hvis hus ligger i et område, hvor de har fået en ekstraordinær værdistigning, ikke skal betale grundskyld af værdien? Når området overgår fra sommerhusområde til helårsstatus. En ændring som boligejerne i et område i Nødebo selv har ønsket sig.

Når værdien af ens bolig er øget markant, er det en værdistigning, man skal betale skat af. Ligesom man skal betale skat af sin indtægt og af en værdistigning på aktier.

Vi lever i et land, hvor vores fælles velfærd skal betales med indtægter fra skatter og afgifter. Hvis vi fritager de boligejere, som nu har fået en værdistigning i Hillerød Kommune, mister vi en indtægt på 1,7 mio. kr. om året. Penge som vi bl.a. bruger på vores børn til bedre normeringer i vores daginstitutioner og til bedre forhold for vores ældre og udsatte medborgere.

I Radikale Venstre mener vi, at det er rimeligt, at man betaler skat til fællesskabet af de indtægter og værdier man har, så vi har penge til at skabe god offentlig service til borgerne i Hillerød. Det har vi stået på mål for i det budget, vi har vedtaget for det kommende år i Hillerød Kommune. Det er et budget, hvori der IKKE indgår en skatterabat til udvalgte boligejere. Og hvor fritagelsen heller ikke blev bragt ind i budgetprocessen af hverken Venstre, Konservative eller Nye Borgerlige.

Som politikere har vi en opgave i at få indtægter og udgifter til at hænge sammen. Her mener vi, at det er rimeligt, at de boligejere, som har fået en stor værdistigning, bidrager til fællesskabet. Og hvis man er pensionist og har svært ved at betale den øgede udgift, kan man allerede inden for gældende regler få indefrosset udgiften.

