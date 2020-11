Det er glædeligt, at en del af Gribskov skal omdannes til naturnationalpark - men den skal ikke være omkranset af meter høje hegn, mener jægerrådsformanden i Hillerød. Arkivfoto Foto: Pavlovs/Taiga - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: - Gør ikke naturnationalpark til designernatur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: - Gør ikke naturnationalpark til designernatur

Hillerød - 07. november 2020 kl. 18:05 Af Jørgen Jacobsen, jægerrådsformand i Danmarks Jægerforbund Hillerød, Skovduevej 2, Hillerød Kontakt redaktionen

Der er behov for mere vild natur i Nordsjælland. Det mener vi også i Danmarks Jægerforbund. Det er derfor glædeligt, at der nu oprettes en naturnationalpark i Gribskov for at skabe mere urørt natur og øget biodiversitet.

I et læserbrev i Hillerød Posten, uge 43, tales der varmt for (af Michael Liesk fra SF, red.), at der skal udsættes elge og bisonokser i naturnationalparken i Gribskov med henblik på, at jorden æltes, og biodiversiteten fremmes. Udsætning af elg og bison vil kræve et flere meter højt hegn. Så kommer forholdene til at ligne dyrehaven i Jægersborg, der betegnes som "designernatur". Det kan næppe siges at være urørt natur - det er det modsatte - nemlig menneskeskabt natur.

Udsætning af elg og bison vil omdanne en stor del af Gribskov til en dyrepark. Det må siges at være det modsatte af urørt natur.

Formålet med hegnet er, så vidt jeg forstår, ud over at holde elge og bisoner inde, at man vil øge bestanden af kron- og dåvildt ud over det naturlige antal, så de tvinges til at æde birk og anden slags bevoksning for at sikre en lysåben skov.

Et sådant hegn omkring en stor del af Nordsjællands hjortevildtsbestand vil forhindre udveksling af dyr mellem områder inden i hegnet og uden for hegnet, med andre ord forhindres det store hjortevildts frie bevægelighed.

I stedet for og elge og bisoner i høje hegn kan man udsætte kreaturer bag et almindeligt en- eller totrådet elektrisk hegn. Kreaturer kan foretage den nødvendige afgræsning for at bevare lysåbne områder og en dynamik i jordbunden m.v., der øger biodiversiteten. Samtidig bevares hjortevildtets og de besøgendes frie bevægelighed, for der skal naturligvis være plads til friluftslivet.

Stor ros til miljøministeren for en naturnationalpark med urørt skov og øget biodiversitet, men gør det ikke til en designernatur omkranset af meter høje hegn.