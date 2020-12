Knud P. Hansen roser Nick Hækkerup for politiforliget. Arkivfoto: Allan Nørregaard

DEBAT: Godt gået, Nick Hækkerup!

Med aftalen om det 3-årige politiforlig, der er blevet indgået, er der masser af borgere, der drager et lettelsens suk. At det lykkedes vores justitsminister at få forliget i hus - uden om partiet Venstre - viser bare Nick Hækkerups format!