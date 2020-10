Peter Ingemann Bentsen. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Godt at R snakker borgerlige dyder

Hillerød - 02. oktober 2020 kl. 14:43 Af Peter Ingemann Bentsen, spidskandidat Konservative KV21, Granbakken 51, Hillerød Kontakt redaktionen

Jeg kan se i et indlæg fra De Radikales Jørgen Suhr, at det falder ham for brystet, at jeg i et indlæg om budgetforliget bruger begreberne »byrådets røde blok« og »det socialistiske flertal«. Jeg bryder mig heller ikke om begreberne, men i mangel på bedre begreber så jeg mig nødsaget til at anvende dem.

Det glæder mig, at Jørgen Suhr refererer til »gamle borgerlige dyder«. Det giver håb for den borgerlige side i byrådet til det kommende byrådsvalg, hvis De Radikale fortsætter linjen med borgerlige dyder. Skal det for alvor blive til noget, er De Radikale nok nødt til at gribe et par andre borgerlige dyder. Pengene har det bedst i borgenes lommer, mere fokus på individet og mindre offentlig administration.

I Konservative går vi ind for en sund økonomi. Bl.a. derfor er vi enige i at kommunen skal have et beredskab i form af en rimelig kassebeholdning til at undgå uforudsete udgifter. Derfor bør man også lade enkeltstående begivenheder f.eks. den pludselige opståede situation på Grønnevangsskolen finansiere af et træk på kassebeholdningen.

Et alternativ kunne være at skyde anlægsudgifter eller blot lade finansieringen stå åben på anlægsudgifterne. Med andre ord først at igangsætte projekterne til der er penge i kassen. Det var de borgerliges bud på et budgetforlig fremført af Venstre.

At veksle en enkeltstående begivenhed til skattestigninger er ikke konservativ politik og slet ikke når det ikke går ud over velfærden. Besparelser på kernevelfærden var der jo bred enighed om at undgå nærmest allerede inden budgetforhandlingerne gik i gang.

For fuldstændighedens skyld skal jeg blot nævne, at de konservativt ledede kommuner, Jørgen Suhr nævner, har en lavere kommunal udskrivningsprocent end Hillerød, og jeg kan garantere at skattestigningen er ikke med deres gode vilje.