DEBAT: God 1. maj

Solidaritet handler om at holde sammen og støtte dem. der har brug for hjælp.

Chaufførerne, som bringer varer ud for Nemlig.com, har ikke overenskomst - de må køre alt for mange timer for en dårlig løn.

Hillerød Byråd har vedtaget kun at handle med firmaer, som aflønner deres arbejdere efter overenskomsten. Alligevel leverer nemlig.com varer til en række institutioner og pensionister for Hillerød kommune.

Solidaritet handler om at få de sidste med. Enhedslisten foreslår, at der sættes arbejde i gang til de ledige, som ikke kan få job.

Enhedslisten presser på for, at Hillerød skal hente fjernvarme nede i jorden i stedet for at bruge gas og flis. Vi kunne være langt fremme med Geotermi nu, men det politiske flertal har bremset sagen.