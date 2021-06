SF vil ikke glemme, at Enhedslisten gav bygherren forhåbning om byggeri i Hammersholt, skriver Lars Elbrandt. Foto: Michael Liesk

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Glemmer du, så husker vi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Glemmer du, så husker vi

Hillerød - 16. juni 2021 kl. 17:30 Af Lars Elbrandt, SF-kandidat, Traneholmen 16, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Tue Tortzen fra Enhedslisten udtrykker i læserbrevet "Trafik i Hammersholt" sin bekymring omkring trafikudviklingen i Hammersholt og glæde over en samlet helhedsplan for området.

Jeg deler helt Tue Tortzens bekymring omkring trafikudviklingen i Hammersholt og ser frem til en samlet helhedsplan for området. SF har længe efterlyst, at kommunen fik mulighed for at nedsætte farten i vores landsbyer og på landeveje, hvor der samtidig er færdsel til skole eller anden institution.

Jeg har dog svært ved at forstå, hvis Enhedslisten er så bekymret for trafikudviklingen i Hammersholt, hvorfor de for få måneder støttet et forslag, der gav Frederiksborg Gruppen mulighed for at komme med yderlige forslag til byggeri.

Den helhedsplan kunne have indeholdt en plan for større bebyggelse i det, der blev kaldt Hammersholt Enge.

De mange forslag om bebyggelse i det åbne land blev mødt med kraftig lokal modstand fra de mange aktive borgere i hele området. Heldigvis endte det med, at et flertal i byrådet stemte nej til planerne.

Forud for denne proces var Enhedslisten fortaler for dels byggeri og endda et supermarked i tilknytning hertil. Netop den øgede trafikbelastning, mere byggeri ville medføre, var et vigtigt argument mod yderligere bebyggelse. Der er i forvejen en stor lastbiltrafik dels til lagerhallerne og virksomheden Nordisk Perlite. Dette er ikke noget nyt i.

Så hvis Tue Tortzen nu glemmer, for at rede Enhedslistens omdømme, så husker vi, hvem der gav bygherre forhåbninger om mere byggeri og øget trafik. Dette på trods af de mange lokalprotester imod byggeri i det åbne land og på trods af den øgede trafik, det ville have medført, på de i forvejen belastede veje, og for elevernes i forvejen usikre skolevej.

relaterede artikler

DEBAT: Hammersholt Enge endte godt 26. maj 2021 kl. 14:52

Ærgerlig Lorentzen: Vi har stadig en masse ideer 22. maj 2021 kl. 08:53

Borgmester: Derfor er Hammersholt Enge ude 22. maj 2021 kl. 07:57