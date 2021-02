Peter Langer og Peter Westermann fra SF glæder sig over, at der kommer cykelsti på Overdrevsvejen - men håber på endnu flere muligheder for de tohjulede. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Glædeligt med cykelsti langs Overdrevsvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Glædeligt med cykelsti langs Overdrevsvejen

Hillerød - 18. februar 2021 kl. 16:05 Af Peter Langer, byrådsmedlem i Hillerød for SF, og Peter Westermann, regionsrådsmedlem i Hovedstaden for SF Kontakt redaktionen

Der kom en god nyhed for cyklister den 16. februar: 370 millioner kroner fra staten til 20 cykelsti-projekter langs statsveje. Det er fremragende og tiltrængt!

Læs også: Millioner til cykelsti på Overdrevsvejen

I Hillerød kan vi glæde os over, at det lige præcis er her, det eneste statslige projekt i vores region kommer: Langs Overdrevsvejen fra Kongevejen ned til det nye sygehus. Det bliver rigtig vigtigt at sikre denne strækning for ansatte og besøgende til sygehuset.

Kommunen har også mulighed for at søge de 150 millioner kroner, der er i en anden pulje, til støtte af kommunale cykelprojekter. Det har vi selvfølgelig besluttet at gøre i Hillerød.

Økonomiudvalget har prioriteret Frederiksværksgade / Slotsgade som den første. Der er mange cyklister, herunder mange elever på vej til Hillerødsholmskolen og Grundtvigs Højskole - for de kører jo også på tur, selvom de bor der. Der er både mange busser og farlige sving ved slottet, og på hele stykket fra Slottet til Frejasvej savnes der cykelsti, som bør sikres med en kantsten. Et puljetilskud hertil ville være rart.

Sagen er på byrådsmødet onsdag den 24. februar. SF mener, at flere stier bør med. Vi håber på at kunne få statsligt tilskud til de forskellige 'missing links', både i by og på land.

Om det er sandsynligt, at Hillerød kan få tilskud fra den kommunale pulje, når vi som den eneste kommune i hovedstadsregionen modtager støtte fra puljen til statsvejene, er usikkert.

SF vil i regionsrådet sætte fokus på, om regionens cykelsti-projekter er tilstrækkeligt anlægsklare. Hvis det er de enkelte kommuner, der ikke har sikret det, skal de opfordres til det. Vi skal have bedre og sikrere cykelveje. Vi skal være lige så "anlægsklare" som resten af landet. Det er godt, at Overdrevsvejen var det.

relaterede artikler

Staten giver 520 millioner til nye cykelstier 06. december 2020 kl. 12:40

Hammersholt kan få sti til ny station 07. november 2020 kl. 05:24

- Vi går glip af glæden ved ny station 17. oktober 2020 kl. 05:43