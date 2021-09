Kultur skaber vækst ? OGSÅ økonomisk vækst, skriver byrådskandidat Louise W Diamant. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Giv mig kulturen og natten tilbage

Hillerød - 18. september 2021 kl. 17:23 Af Louise W Diamant, byrådskandidat for Venstre i Hillerød, Ndr. Jernbanevej 9, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Mit poetiske hjerte gjorde ondt, da jeg læste, at Hillerød Kulturnat igen i år er aflyst.

Vi må og skal bakke op om de selvstændige, kulturelle iværksættere, eventaktører- og arrangører samt støtte de mange innovative og dygtige, frivillige ildsjæle, der er med til at gøre Hillerød til et kulturelt og hyggeligt sted at bo.

Mange af de selvstændige, kulturelle iværksættere og erhvervsdrivende har brug for hjælp efter corona-krisen til igen at samle et publikum, og hvis Hillerød ikke skal blive en kedelig satellitby, hvor indbyggerne ikke har andre kulturelle alternativer end en tur på Frederiksborg Slot eller Netflix (med al respekt for begge former for kultur), så skal kulturen tages med på dagsordener i byrådet på lige fod med mange af de andre vigtige punkter, som ofte bliver vendt og drejet, diskuteret og stemt om.

Kultur skaber vækst - OGSÅ økonomisk vækst. Mange af de selvstændige iværksættere med kulturen, som "produkt" og hovedindtægt, har ansatte i deres virksomheder, men deres erhverv bliver ikke anset som ligeværdigt med andre erhverv, fordi de falder ind under kategorien "kultur".

De kulturelle iværksættere er også skattebetalende borgere, og de giver ligeså meget tilbage til byens indbyggere i form af kultur, kunst, glæde, venskaber, sammenhold, forenings- og sceneliv - for ikke at glemme arbejdspladser, økonomisk vækst, byudvikling og et attraktivt sted at bo for de unge, børnefamilier og seniorer.

Kultur handler ikke kun om udstillinger og scenekunst, så det vil i højt grad give mening at lade butiksejerne holde åbent under kulturnatten også. Lad os give kulturen mulighed for at sætte gang i økonomien i Hillerød.

Jeg vil gøre alt for, at Hillerød Kulturnat igen bliver en realitet. Jeg vil have kulturen og natten tilbage - mit poetiske udgangspunkt for at bo i Hillerød, som jeg elsker af hele mit hjerte.