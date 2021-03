DEBAT: Giv det lille projekt i Hammersholt en chance

Så lad os hellere skabe en fornuftig og rolig udvikling: Projektet på Brødeskovvej ved Hillerød Lilleskole fortjener en chance. Ikke mindst fordi planen indeholder, at skolens elever får rettet op på den groteske mangel på trafiksikkerhed, som alt for længe har fået lov til at eksistere. Projektet går ud på at opføre 12-14 huse over for skolen. Samtidig skal der lave en rundkørsel, cykelstier og fodgængerfelter til gavn og glæde for både de små skoleelever og hele lokalsamfundet.