Rækken af argumenter for et friplejehjem er lige så lang, som ventelisterne på plejehjemspladser i Hillerød Kommune, skriver Annette Rieva.

DEBAT: Friplejehjem kan sikre borgerne en plads

Hillerød - 12. december 2020 kl. 17:01 Af Annette Rieva (V) Næstformand for omsorgs og livskraftsudvalget

Vi kan med misundelse se, at Gribskov Kommune er i gang med at sætte sig selv på landkortet som en dynamisk og innovativ kommune.

Ikke mere end 10 minutter fra min bopæl, bliver der mulighed for at bygge et fri­plejehjem. Det besluttede et fremsynet og innovativt byråd i Gribskov tidligere på året.

Rækken af argumenter for et friplejehjem er lige så lang, som ventelisterne på plejehjemspladser i Hillerød Kommune, som borgere aktuelt er vidne til - og det er ikke rimeligt for nogen.

Der er - heldigvis - frit plejehjemsvalg i Danmark, og det betyder at vi inden for meget kort tid kan opleve Hillerød-borgere flytte til et fri­plejehjem i Helsinge.

På Hillerød Kommunes regning naturligvis, for vi kan i dag ikke selv levere tilbuddet. Og det er samtidigt med, at Hillerød kommune i samme ombæring mister skatteindtægten.

Det er første gang, at vi ser et friplejehjem blive etableret så tæt på kommunegrænsen, så problematikken omkring, at vi sender Hillerøds borgere ud af kommunen, er tættere på end nogensinde.

Og det er ærgerligt at borgere, der både er opvokset i byen, og som vil have den sidste alder her, nu tvinges over kommunegrænsen for at få frit valg og mulighed for selv at vælge det liv, de ønsker - for på et friplejehjem er tilkøbsydelser en naturlig del af hverdagen, ligesom når man bor i eget hjem.

Et friplejehjem kan etableres hurtigt. Det kræver ingen kommunal investering, det eneste, det kræver, er, at vi politisk bakker op og understøtter med et plangrundlag, der muliggør, at der kan bygges et friplejehjem.

Vi bliver nødt til at komme ind i kampen for et friplejehjem i Hillerød, og jeg håber den politiske opbakning vil være til stede, så også Hillerød kan være ligeså fremsynede og innovative, som vi har set på mange andre områder.