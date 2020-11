Borgerne skal ikke besværes med lange ventelister til plejehjemmene i Hillerød, skriver Annette Rieva fra Venstre. Privatfoto

DEBAT: Friplejehjem i Hillerød

Hillerød - 25. november 2020 kl. 15:31 Af Annette Rieva, byrådsmedlem for Venstre Kontakt redaktionen

Venstre i Hillerød har længe ønsket et friplejehjem i Hillerød, og nu må det da være tydeligere end nogensinde, at behovet er der. I aviserne kan man læse om de lange ventetider, der er til gene både for borgerne, der er på ventelisten, og for de pårørende, der vil deres nærmeste det bedste.

Det er en stor beslutning at flytte på plejehjem. Derfor skal borgerne og deres familie ikke besværes med unødige lange ventelister. Borgerne har krav på god, værdig pleje og omsorg, præcis dér hvor de ønsker det. Et friplejehjem er et rigtig godt supplement til de kommunale plejehjem, og hensigten er ikke, at de skal konkurrere mod hinanden, men i stedet samarbejde og spille hinanden gode, i forhold til hvad de hver især kan bidrage med - alt sammen med borgerne i centrum.

Debatten om friplejehjem har en tendens til at gå i to retninger, enten drejer det sig om placeringer og det plangrundlag, der danner baggrund for, at drive et friplejehjem. Eller også drejer debatten sig om, at et friplejehjem skaber en skævvridning mellem borgerne i forhold til adgangen til friplejehjemmet. Begge debatter er vigtige, og Venstre deltager i dem på alle niveauer.

For os er det vigtigt, at der er lige adgang, og friheden til at vælge, hvor man vil tilbringe sin sidste alder, er i centrum. Og så er det vigtigt at påpege, at tiden er kostbar - så lange ventelister skal der ses på med største alvor.

