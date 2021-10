DEBAT: Friplejehjem er ikke løsningen

Friplejehjem har ud over det offentlige tilskud også en privatfinansiering, og der er ikke direkte offentligt reguleret gennem en driftsoverenskomst, som der er det for f.eks. selvejende institutioner. Friplejehjem kan også have private kapitalfonde som ejere, og det er muligt for friplejehjem for at trække penge ud af driften. Jeg har den holdning, at de penge, der er til ældreområdet, skal bruges til gavn for de ældre og ikke til profit for en kapitalfond.