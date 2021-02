René Hamberg mener, at friplejehjem er en oplagt løsning i Hillerød Kommune. Modelfoto Foto: Peter Atkins - stock.adobe.com

DEBAT: Friplejehjem er en oplagt løsning i Hillerød

Hillerød - 05. februar 2021 kl. 14:40 Af René Hamberg, Ældrepolitisk Udvalg og Ældre Sagen i Hillerød Kontakt redaktionen

Det er med stigende forbavselse vi i Ældre Sagen læser forskellige indlæg om den 'håbløse' situation i Hillerød på plejehjemsområdet.

Serviceloven er ellers meget klar i mælet. Der er åbenbart politikere i byrådet, der sikrer et flertal for konsekvent at planlægge med underkapacitet.

Den maksimale ventetid på en plejebolig må højst være 60 dage. Alligevel er ventetiden, med udsving, cirka 90 dage. Og den overskridelse har været konstant i mange måneder nu.

Hvordan kan ansvarlige politikere forsvare en sådan kronisk tilsidesættelse at Serviceloven? Hvad er det politikerne vil? Kan vi snart indvies i den konkrete plan?

Vi har fra Ældre Sagen flere gange gjort opmærksom på de ulykkelige konsekvenser for de ældre og deres pårørende. Vi har gjort opmærksom på, at der findes grydeklare løsninger. Friplejehjem er en gammel og velprøvet løsning.

Den koster ikke kommunekassen væsentlige udgifter. Kommunen skal pege på en brugbar byggegrund og køre en lokalplanproces, så tager et privat selskab over og sørger oven i købet for at skaffe den nødvendige kapital.

Drift og koncept tager selskabets bestyrelse sig af.

Hvorfor griber politikerne ikke dette velafprøvede koncept? Efter de udtalelser, der har været fra Kirsten Jensen og Susanne Due Kristensen i lokalpressen, virker det som om, at passiviteten på dette område bunder i ren ideologi. Man er bange for at miste styringen.

Jeg vil hermed gøre det klart, at der findes oplagte løsninger for ældreplejen. Disse løsninger vil med garanti også virke i Hillerød. Det er valgår i år, så det er nu, vi skal have meninger og standpunkter frem i lyset.

Kommunens egne befolkningsprognoser viser klart, at vi ikke vil have løst vores behov for plejehjem om 10 år, hvis vi fortsætter som nu. Bryde Serviceloven. Udnytte vores akut plejepladser. Anbringe demente på to sengs-stuer. Alt sammen uacceptable løsninger for os alle.

