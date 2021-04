DEBAT: Forurening af Arresø

Hillerød: Det er for så vidt sympatisk, at Morten Messerschmidt nu kræver handling mod forureningen af Arresø.

Men det er da dobbeltmoral så det vil noget, når man tænker på, at Dansk Folkeparti - desværre sammen med alle andre end Enhedslisten - var med til at stoppe den plan for separatkloakering, som Hillerød kommune havde udarbejdet i 2014.

Hillerøds nye rensningsanlæg er langt bedre end de gamle anlæg, og det bliver endnu bedre, når der indsættes et anlæg for rensning af medicinrester.

De mange nye boliger i byen separatkloakeres med et samme, eller så snart det er muligt, men de giver stadig mere spildevand og sammen med nye virksomheder øger de den samlede mængde, som rensningsanlægget skal klare. Anlægget er bygget til at klare disse mængder - og mere til så det er ikke der problemet ligger.

Problemet ligger i, at politikerne - mod bedre vidende - vedtog at friholde private boliger for separatkloakering, fordi de var bange for den skidtstorm, der blev rejst af nogle private grundejere.