DEBAT: Forkert information ved strømafbrydelse

Efter 15 minutter uden strøm ville jeg checke, hvornår jeg kunne forvente, at det ville komme retur. Godt at man har en smartphone, så man stadigvæk har internetforbindelse.

Åbner for Hillerød Kommunes hjemmeside; finder oplysninger om, hvem der leverer strøm til mig.

Her kan jeg læse, at det er Verdo, som forsyner Hillerød midtby og Hillerød øst.

Jeg forklarer mit problem, og den flinke medarbejder siger så, at Verdo for cirka 18 måneder siden har frasolgt elforsyningen til N1 forsyning.

Han kan dog se, at jeg kan forvente, at strømmen kommer igen kl. 17.30.

Jeg mener, at vi lige har modtaget oplysning om skattestigning i kommunen? Flere penge, men dårligere service!

Kan man ikke forvente, at det er de rigtige oplysninger, som findes på hjemmesiden?

Svar fra Hillerød Kommune: Hillerød Kommune henviser til Verdo, da Verdo i dagligdagen over for kommunen varetager henvendelser omkring el-nettet. Oplysningerne bliver opdateret, så vi fremover henviser til Verdos netselskab N1.

At kommunens hjemmeside ikke er opdateret, beklager vi. I dagligdagen er det Verdo-medarbejdere, der vedligeholder el-nettet samt har kontakten til kommunen, hvilket kan være årsagen til, at informationen om at opdatere hjemmesiden er gledet i baggrunden.