Kim Østergaard mener, at der bør fokuseres på fakta i debatten om J. Jensens planer i Uvelse. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Fokuser på fakta og vores fælles fremtid

Hillerød - 27. april 2021 kl. 08:49 Af Kim Østergaard, marketingsdirektør i Jensen Gruppen, Højlundevej 8, Uvelse Kontakt redaktionen

I marts 2021 blev der lavet en aftale blandt regeringen og et bredt flertal i Folketinget om at sikre bæredygtigt byggeri i Danmark. En aftale der netop skal sikre kvalitet og bæredygtig, økonomisk ansvarlighed. Vejen dertil er langt fra ligetil for branchen, men den bliver langt fra nemmere, når vi i projekter, der netop sikrer en helhedsorienteret løsning for bæredygtigt byggeri, møder modstand fra at opføre grønne projekter.

Det er, hvad der sker i Hillerød Kommune lige nu, hvor vi de sidste otte år har forsøgt at skabe et genbrugsanlæg, der genbruger byggematerialer til videredistribution - et på mange måder vigtigt skridt i den grønne omstilling og som taler direkte ind i landspolitikernes aftale fra marts. Jeg forstår godt, at det er en sag, hvor der er mange følelser og ikke mindst bekymringer. Men gennem de sidste mange år har kommunens forvaltning netop brugt både tid og ressourcer på at analysere og undersøge de selvsamme bekymringer om projektet. Kommunens direktion har givet grønt lys efter grundige undersøgelser, men alligevel vender Hillerøds Socialdemokratiet, Radikale og Enhedslisten nu på en tallerken lige ved målstregen.

En målstreg vi kun er tæt på, fordi vi netop har fastholdt et fælles fokus på tværs af branchen, politisk og blandt borgerne, hvor vi har tilpasset os til ønsker og bekymringer. Alt er lagt frem og godkendt af kommunens egen forvaltning. Og det ærgrer mig, at der nu går politik frem for bæredygtighed i den. Det er noget, der sætter en kæp i hjulet på en ellers nødvendig grøn udvikling og en kæp i hjulet på en fælles kamp.

Forvaltningens årelange undersøgelse og resultater ligger frit tilgængeligt på kommunens hjemmeside sammen med 19 høringssvar. Dem vil jeg opfordre til, at man går ind og læser. For netop her oplyser Forvaltningen at J. Jensen opfylder alle lovkrav og maner bekymringer om støj, placering, trafik osv. til jorden.

Mit opråb lyder derfor på at fokusere på fakta og vores fælles fremtid. Hvis vi bliver ved med at modarbejde en grøn omstilling, så når vi aldrig de mål, vi som samfund har sat. Bæredygtigt byggeri kræver fælles ansvar, der skaber samarbejde og synergi mellem alle led i værdikæden. En værdikæde der også starter hos den enkelte borger.