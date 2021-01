Der er en skam, at der ikke er fundet en løsning for cyklister på Milnersvej, skriver Tue Tortzen fra Enhedslisten. Arkivfoto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Flere cykelstier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Flere cykelstier

Hillerød - 25. januar 2021 kl. 17:17 Af Tue Tortzen, byrådsmedlem, Enhedslisten Kontakt redaktionen

Tak til Hanne Poulsen for et godt indlæg om manglende cykelsti på øvre del af Milnersvej.

Det er kun et spørgsmål om tid, før der sker en alvorlig ulykke, og det er en skam, at der ikke er fundet en løsning for længe siden.

Der var bevilget penge til det for cirka 15 år siden, i forbindelse med at Hillerød kommune overtog CF-grunden. Her kunne vi anlægge en sti bag første række haver på Milnersvej, og så komme op og møde stien på nedre del kort før Banelinien. Det meste af denne sti - herunder en helle på Sdr. Banevej - er anlagt, men den stopper ved den første af de private grunde, hvor vi skulle ekspropriere et par meter til stien. Denne løsning ville være den billigste, og samtidig løse problemet med, at en cykelsti ude på Milnersvej betyder, at beboerne skal bakke ud på cykelstien, når de skal ud om morgenen.

Desværre var der modstand mod projektet, og i stedet blev der lavet en plan for sti langs vejen. Den er heller ikke blevet til noget.

Vi mangler altså ikke planer, men politisk vilje.

Også tak til Kenneth Ramsholt og de mange andre, som spørger, hvornår det manglende stykke cykelsti langs Brødeskovvej til skolen bliver anlagt.

Da vi lavede cykelsti til Brødeskov skole, var der ikke sti videre til Allerød, og derfor blev stien ført bagom Ny Hammersholt ad Hulvejen.

Nu er der cykelsti hele vejen til Allerød, og derfor er øverste del af Brødeskovvej blevet et "manglende led" for cyklister fra både Hillerød - og Allerød siden. Kenneth beder om en udmelding fra politikkerne. Min er, at den sti er en af de vigtigste. Nu har Arkitektur- Byplan og Trafikudvalget valgt at bruge de penge, der er i 2021 på Slotsgade/Frederiksværksgade, også en vigtig strækning.

I 2022 er der kun afsat en million kroner til cykelstier på langtidsbudgettet. Hvis vi skal have genoprettet tempoet for nye cykelstier, skal der sættes flere penge af på budgettet for 2022.

Desuden har budgetpartierne (S-SF-R og Ø) aftalt, at hvis der kommer penge ind på jordsalg, kan vi bruge flere penge på cykelstier. Samtidig har kommunen søgt om tilskud fra en statslig pulje.

relaterede artikler

DEBAT: Der er brug for en cykelsti på Milnersvej 21. januar 2021 kl. 16:30

Hillerød vil vente på millioner til cykelstier 13. januar 2021 kl. 06:03