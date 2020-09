DEBAT: Flere børn med autisme må ikke tabes på gulvet

Flere børn fastholdes for lang tid i almen skole, får stressnedbrud og tager år at bygge op igen. Fordi de har nedsat forestillingsevne og ikke kan forstå, at de kan få det godt igen. Erfaringsdannelse. De har brug for at lære et fag mere end alle andre = det sociale. De tænker i deltaljer frem for helheder, for at forstå meningen. Mange er sensitive og kan ikke filtrere i lys, lyde, lugte og bliver mentalt udtrættet, af rammerne i den almene skole.