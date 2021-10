DEBAT: Fingrene væk fra specialområdet

Børn og unge har brug for at blive mødt af nærværende pædagoger i deres dagligdag. For børn med særlige behov er det ekstra vigtig, at der er de tilstrækkelige ressourcer. Så der er mulighed for, at jeg kan hjælpe Karl, når han har det svært og er ved at kaste stole igennem klasseværelset, så de andre børn bliver bange for ham. Derfor er det vigtigt, at der er nødvendige ressourcer, så Karl kan få bearbejdet episoden og igen blive en del af fællesskabet.