DEBAT: "Fartdæmpende foranstaltninger giver falsk tryghed"

Som nytilflyttede på Stenholtsvej var vi indledningsvis glade for at konstatere, at der kort efter vores indflytning blev indført 40 km/t-fartbegrænsning ved vores hus i forbindelse med omdannelsen af vejen til en såkaldt '2-minus-1-vej'.

Således var min kone, der er en ivrig motionsløber, lige ved at blive kørt ned af bussen (rute 307), da hun løb på Stenholtsvej. Meningen med en '2-minus-1-vej' er at skabe tryghed og bedre betingelser for de bløde trafikanter. Men trafikken på Stenholtsvej er så intens, at meningen bliver meningsløs, og i stedet skabes der en falsk og farlig forventning om at kunne færdes trygt på vejen.