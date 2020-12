DEBAT: Fælles om erhvervsklimaet

Formanden for Erhvervs, Beskæftigelse og Turismeudvalget (EBT), Thomas Elong (Venstre) har d. 9. december reageret på Radikale Venstres indlæg omkring Dansk Industris (DI) nye undersøgelse om erhvervsklima. Jeg oplever ikke, at Venstre eller Radikale Venstre er på to forskellige planeter i den sammenhæng. Måske vi endda ligger tæt på hinanden i ønsket om at styrke dialogen mellem byrådspolitikerne og det lokale erhvervsliv.

Vi vil gerne kvittere for, at EBT-udvalget på det seneste møde er gået i gang med at se på en række undersøgelser omkring erhvervsklima. Den sag ville vi egentlig gerne have haft på decembermødet i byrådet. Men har forstået, at udvalget har behov for at arbejde lidt videre med det, inden det kommer i byrådssalen. En opfordring kunne være inden da at involvere de øvrige byrådspolitikere, f.eks. i form af et inspirationsmøde. Det har vist sig at være en god model, som andre fagudvalg også har benyttet.