Trafikforholdene ved Hillerød Lille-Skole i Hammersholt er alarmerende ringe og drøn-farlige for eleverne, skriver Peder Petersen. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: Få styr på trafiksikkerheden

Hillerød - 22. marts 2021 kl. 17:24 Af Peder Petersen, Hammersholt Erhvervspark 38, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Kære Kirsten Jensen og Dan Riise. Som hhv. borgmester for Socialdemokratiet og udvalgsformand for Venstre har jeg et spørgsmål som jeg - og mange andre - savner et klart svar på:

Hvordan kan I som ansvarlige byrådspolitikere acceptere, at trafikforholdene ved Hillerød Lille-Skole i Hammersholt er alarmerende ringe og drøn-farlige for eleverne? Og hvordan stiller I jer til det forslag fra en borger, som gerne vil opføre nogle huse over for skolen og endda samtidig betale til, at trafikken kan afvikles på en fornuftig, ansvarlig og sikker måde.

Der er byrådsvalg om et halvt års tid. De to største partier - Venstre og Socialdemokratiet - skylder Hammersholt, elever og alle andre at bakke op om, at der kommer styr på sagerne!

