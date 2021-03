Se billedserie Solveig Abrahamsen glæder sig over, hvordan personalet passede på hendes far, mens han boede på Bauneparken. Privatfoto

DEBAT: Et kærligt minde

Hillerød - 14. marts 2021 kl. 14:22 Af Solveig Abrahamsen, Sigerslevvestervej 20, 3600 Frederikssund Kontakt redaktionen

I en tid hvor der ofte skrives om dårlig ældrepleje, har jeg lyst til at dele fortællingen om min far og et fantastisk plejehjem...

Efter min far blev ramt af en række blodpropper, blev min mor i stigende grad hjælper for ham - helt naturligt efter 50-års ægteskab. Men da plejeopgaven med tiden blev for stor, flyttede han ind på plejehjemmet Bauneparken i Skævinge.

Min mor var plaget af dårlig samvittighed og følte, hun havde svigtet... Heldigvis blev det hurtigt klart, hvor god en beslutning flytningen var. Det helt særlige ved Bauneparken er nemlig den professionalisme og hjertevarme, man mærker, så snart man træder indenfor. Personalet giver sig simpelthen tid til at lære beboerne og deres familier at kende og tilrettelægger pleje og omsorg derudfra.

Min far kunne godt lide at sidde oppe længe efter, de andre beboere var gået i seng. Så det fik han lov til - hver aften. Han kunne godt lide at sove længe - så det gjorde han selvfølgelig også!

Da mine forældre sidste år fejrede 58-års bryllupsdag, havde jeg fået fløjtenist Lene Beaver fra Det Kongelige Kapel til at komme og spille. Jeg havde spurgt personalet, om det var muligt at arrangere grundet Covid-19 situationen. De var straks med på ideen - det skulle kunne lade sig gøre! Sammen fandt vi en løsning.

Fløjtenisten spillede udendørs i haven, og alle, der havde lyst, blev hjulpet udenfor, så de kunne høre med... En fantastisk smuk oplevelse!

Da min far døde i december 2020, rakte personalet ud og hjalp os på smukkeste vis.

De skal have tak for alt det, de gjorde for min far, og helt sikkert også gør for mange andre. Det er unikt og værdifuldt, og det skal vi både værne om og være taknemmelige for.

