Hillerød skal have varmestuer eller brugerstyret cafe for sårbare, mener Lars Elbrandt fra SF. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Et Hillerød for alle, også de udsatte og sårbare

Hillerød - 09. september 2021 kl. 16:43 Af Lars Elbrandt, spidskandidat for SF Hillerød, Traneholmen 16, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Jeg ønsker, at vi begynder at tale om, hvordan vi sikrer, at Hillerød er for alle, også de udsatte og sårbare.

I Hillerød er der en stigning i antal af borgere, som er hjemløse, udsatte og psykisk sårbare, som har brug for hjælp. En hjælp som alle desværre ikke får.

Igen i år er der budgetforslag om nedskæring af det forebyggende arbejde, både Basen og SSP og PPR står for skud. Selv mindre besparelserne vil få stor betydning for det forebyggende område, både økonomisk, men især på det menneskelige plan.

Lige nu funger biblioteket som varmestue. Løsningen skal ikke være som nu at indføre vagter, men at der kommer reelle varmestuer eller brugerstyret cafe, som Udsatterådet har foreslået.

Et andet område er Værested for psykisk sårbare, som mangler ordentlige lokaler og forhold. Løsningen er, at Værestedet skal være et socialpsykiatrisk tilbud med egne lokaler i stedet for at høre ind under Center for Beskyttet Beskæftigelse, som det gør i dag.

Det gode liv for alle i Hillerød kræver en ansvarlig politik inden for det sociale område. Borgerne skal ses som en ressource og ikke bare som et problem. Det betyder, at vi skal styrke samarbejde mellem borgere, forvaltning og politikere. Det kræver, at Hillerød kommune får en overordnet politik på det socialpsykiatriske område.

Jeg håber meget, at vi begynder at sætte fokus på, at Hillerød skal være for alle, også de sårbare.