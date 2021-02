Se billedserie "Der er givet forhold, vi ikke har nok opmærksomhed på som politikere. Derfor er dialogen og samarbejdet vigtigt," skriver Radikales byrådsmedlemmer.

DEBAT: Erhvervsstrategi handler om partnerskab

Hillerød - 21. februar 2021 kl. 15:28 Af Jørgen Suhr og Christina Thorholm, byrådsmedlemmer, Radikale Venstre Kontakt redaktionen

Erhvervsstrategien er ved at blive ajourført. Byrådet skal den 24/2 beslutte, om den skal sendes i høring, og om der skal afholdes et dialogmøde.

Det er vigtigt, at virksomhederne kan se sig selv i erhvervsstrategien. Vi har en stor forskellighed lige fra håndværksvirksomheder, detailhandel, Life Science, Cleantech, Tech-virksomheder, serviceerhverv, liberale erhverv, konsulentvirksomheder m.m. Og vi ser nye initiativer, f.eks. inden for grønt byggeri og bæredygtighed. Vi har behov for forskelligheden. Vi har behov for at forstå forskelligheden. Og for at samarbejde.

FNs verdensmål nr. 17, "Partnerskaber for handling" kunne være en fin ramme omkring vores erhvervsstrategi. Fordi, det er i samarbejdet, at værdien af strategien skal vise sig. I Dansk Industris seneste analyse kan man bl.a. se, at i f.h.t. hvor god dialogen er mellem erhvervslivet og kommunens politikere, ligger vi kun som nr. 77 blandt landets kommuner. Der er behov for, at vi som politikere og kommune dyrker og styrker dialogen og samarbejdet endnu mere.

Vi håber, at vores lokale erhvervsliv byder ind med en masse nytænkende synspunkter omkring erhvervsstrategien. Men også mere dialog udover selve erhvervsstrategien. F.eks.: Hvad skal der til for at styrke en både profitabel og bæredygtig vækst? Hvilke initiativer kan løfte vores handels- og kulturliv og oplevelsesøkonomi endnu mere? Kan vi i et OPP (Offentlig Privat Partnerskab) gå sammen om at udvikle Danmarks bedste digitale platform omkring oplevelser, e-handel, fysisk handel etc.?

I Radikale Venstre lægger vi vægt på, at det næste udkast til strategi medtager konkrete ambitioner om digitalisering, aflastningscenter, åben skole og unges optagelse på EUD. Men der er givet forhold, vi ikke har nok opmærksomhed på som politikere. Derfor er dialogen og samarbejdet vigtigt. Hvordan får kommune og erhvervsliv et endnu stærkere partnerskab, så vi også sikrer kvalificeret arbejdskraft, udviklingen af erhvervsvenligheden og udviklingen af Hillerød Kommune som et regionalt vækstcentrum?

